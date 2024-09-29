А-а-ах!
+7 (499) 495-13-80
Войти
Добавить в избранное
Я тут был
29сентября 2024

Концерт «Людмила Князева»

Авторский вечер члена Союза композиторов, лауреата международных конкурсов, участника международных музыкальных фестивалей

Концерты
Оставить отзыв
Проходит в

Концерт «Людмила Князева»

Метро

м. Площадь Александра Невского-2

Адрес

наб. реки Монастырки, д. 1 (показать на карте)

Номер телефона

Сайт

liudmila-knyazeva.ru/

Возраст

16+

Цена

От 450 ₽ до 675 ₽
Людмила КнязеваЛюдмила Князева

Подробнее о концерте «Людмила Князева»

В День Ангела православного композитора и регента Людмилы Князевой состоится авторский концерт в зале «Святодуховский» Александро-Невской Лавры. Великолепные исполнители, красивейший старинный зал с хорошей акустикой доставят вам огромное удовольствие и много положительных эмоций.

Подборки мест, куда попадает «Людмила Князева»

Лучшие подборки в Санкт-Петербурге

Детективные квесты
Квесты и перформансы
Детективные квесты
Самые запутанные дела Санкт-Петербурга ждут тебя!
Популярные перформансы
Перформансы
Популярные перформансы
Квесты с актерами, заслужившие народное признание
Квесты по фильмам
Квесты и перформансы
Квесты по фильмам
Любимые истории с вами в главной роли!

Расписание

Место «Духовно-просветительский центр "Святодуховский"»наб. реки Монастырки, д. 1
450–675
Забронировать
Забронировать

Оставить отзыв

Оставить отзыв

Отзывы

К сожалению, на это событие ещё никто не оставлял отзывов.
Будьте первым!

Категории концерта

Полезные ссылки

Лучшие подборки в Санкт-Петербурге

Детективные квесты
Квесты и перформансы

Детективные квесты

  • Самые запутанные дела Санкт-Петербурга ждут тебя!
Популярные перформансы
Перформансы

Популярные перформансы

  • Квесты с актерами, заслужившие народное признание
Квесты по фильмам
Квесты и перформансы

Квесты по фильмам

  • Любимые истории с вами в главной роли!