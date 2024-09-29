29сентября 2024
Концерт «Людмила Князева»
Авторский вечер члена Союза композиторов, лауреата международных конкурсов, участника международных музыкальных фестивалей
Концерты
Проходит в
Концерт «Людмила Князева»
Метро
м. Площадь Александра Невского-2
Адрес
наб. реки Монастырки, д. 1 (показать на карте)
Номер телефона
Возраст
16+
Цена
От 450 ₽ до 675 ₽
Подробнее о концерте «Людмила Князева»
В День Ангела православного композитора и регента Людмилы Князевой состоится авторский концерт в зале «Святодуховский» Александро-Невской Лавры. Великолепные исполнители, красивейший старинный зал с хорошей акустикой доставят вам огромное удовольствие и много положительных эмоций.
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Расписание
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Место «Духовно-просветительский центр "Святодуховский"»наб. реки Монастырки, д. 1
450–675Забронировать
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